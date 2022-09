Michael Vanthourenhout begint crossseizoen met winst in Exact Cross Kruibeke

Michael Vanthourenhout heeft de eerste cross op Belgische bodem van het seizoen 2022-2023 gewonnen. Iets voor halverwege reed de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal weg uit een groepje met onder anderen zijn ploeggenoot Eli Iserbyt. Die laatste pakte de tweede plek.

Nadat Fem van Empel de Exact Cross Kruibeke bij de vrouwen op haar naam schreef, begonnen laat op de middag ook de mannen aan de eerste Belgische cross van het seizoen. Voor velen was het überhaupt de eerste veldrit sinds lange tijd en het mag dan ook niet verwonderen dat de renners er zin in hadden. Vanaf de start ging het hard.

Danny van Lierop nam de kopstart, maar na een halve ronde waren het Jens Adams en Michael Vanthourenhout die als eerste een gaatje sloegen. Aan het einde van de eerste ronde sloten de andere geijkte namen, waaronder Laurens Sweeck en Eli Iserbyt, aan bij het duo. Voor Vanthourenhout was dat evenwel geen reden om in te houden, want hij trok opnieuw door. Na twee rondes waren enkel Sweeck, Iserbyt, Adams en Bekaert daardoor nog over vooraan.

Vanthourenhout slaat een kloof

Onder andere Lars van der Haar volgde op acht seconden. Een overbrugbare achterstand, zo bleek. Maar al snel ontstond er een nieuwe doch vergelijkbare kopgroep. Nu op initiatief van Iserbyt, die naast Sweeck en Vanthourenhout ook Lars van der Haar met zich meekreeg. De ronde daarna sloeg dat andere speerpunt van Pauwels Sauzen-Bingoal, Vanthourenhout, een kloof met de rest.

Half koers, na vier van de acht rondes, had Sweeck – met Iserbyt in zijn wiel – een achterstand van acht seconden. Van der Haar moest enkele tellen extra prijsgeven en bungelde de volgende ronden aan het elastiek. Soms zat hij op een gaatje, soms keerde hij terug. Ondertussen liep Vanthourenhout alsmaar verder uit. Toen het gat in de voorlaatste ronde riant was, sprong Iserbyt weg bij Sweeck.

Het was voor de tweede plek, want Vanthourenhout lag al te ver voor en pakte de zege. Sweeck hield Van der Haar af in de strijd om plek drie.

Exact Cross Kruibeke

Uitslag mannen

1. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads)

4. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions)

5. Tom Meeusen (Deschacht-Hens-Maes)

6. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck)

7. Jens Adams

8. Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck)

9. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal)

10. Lander Loockx (Deschacht-Hens-Maes)