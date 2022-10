Michael Valgren blijft werken aan comeback: “Vroeg of laat keer ik terug”

Michael Valgren is nog altijd aan het revalideren na zijn zware valpartij in La Route d’Occitanie. De Deense klassiekerspecialist van EF Education-EasyPost, die bij zijn val een ontwrichte heup, gebroken bekken en knieblessure opliep, wil koste wat het kost terugkeren in het peloton. “Ik hou van mijn beroep en doe er alles aan om het weer uit te kunnen oefenen”, zegt hij op de site van zijn ploeg.

“Ik wil mijn carrière echt niet eindigen met een blessure”, vervolgt Valgren, die nog een contract tot eind 2023 heeft bij EF Education-EasyPost. “Ik wil stoppen op het moment dat ik niet meer wil koersen, maar op dit moment ben ik daar echt niet klaar voor. Ik hou van mijn leven. Niet op een fiets zitten, geen wielrenner zijn, dat is iets waar ik op dit moment niet aan wil denken.”

De voormalig winnaar van de Amstel Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad kon maandenlang niet fietsen. Vooral in het begin viel hem dat zwaar. “Ik ging van vijfentwintig à dertig uur training per week naar geen enkele prikkeling van het hartlongsysteem. En dat maandenlang. Dat was moeilijk, want je krijgt veel energie van trainingen.”

“Ik deed nog steeds oefeningen, maar oefeningen bij de fysio betekenen vooral: door de pijn heen duwen. Dat is geen fijn gevoel. Ik probeer er zo goed mogelijk door te komen, maar ik krijg er geen kick van. Ik mis het om flink te zweten en mijn hartslag te laten stijgen.”

Indoortrainer

Inmiddels zit Valgren wel weer regelmatig op de indoortrainer, maar het zijn nog korte ritjes: drie keer een kwartier per dag. Voor de rest doet de Deen veel oefeningen om zijn knie en bekken te versterken, en is hij veel bij de fysiotherapeut te vinden. De laatste tijd ziet de 30-jarige renner vooruitgang. “Ik ben eindelijk op het goede pad. Ik heb veel meer beweeglijkheid in mijn knie en kan eindelijk weer een hele pedaalomwenteling maken. Dus de dingen gaan de goede kant op.”

Wanneer hij weer ‘op volle kracht’ is, weet Valgren nog niet. “Maar ik ben in goede handen en ik werk elke dag heel hard. Dus vroeg of laat zal ik terugkeren.”