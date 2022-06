Michael Valgren breekt bekken in Route d’Occitanie en moet Tour de France missen

Voor Michael Valgren van EF Education-EasyPost is La Route d’Occitanie geëindigd met een domper. Bij een zware val in de slotetappe liep de Deen een ontwrichte heup en een bekkenbreuk op, waardoor hij komende maand de Tour de France aan zich voorbij moet laten gaan.

Valgren kwam al vroeg ten val in de 188,3 kilometer lange vierde etappe tussen Les Angles en Auterive, die begon met een moeilijke en technische afdaling. De Deen, vrijdag nog tweede in de rit naar Roquefort-sur-Soulzon, werd na zijn val meteen overgebracht naar het ziekenhuis. ’s Avonds deelde EF Education-EasyPost mee dat zijn heup ontwricht is, zijn knie beschadigd is en hij een gebroken bekken heeft opgelopen. De renner wordt overgebracht naar een ziekenhuis in Monaco, waar hij komende week wordt geopereerd.

Matti Breschel, assistent-sportdirecteur bij de ploeg, liet aan TV2 weten dat Valgren in een afgrond viel en heel hard neerkwam. Hij kwam terecht op een plaats waar hij met touwen moest worden weggehaald. Maar als Valgren een paar meter verder was gevallen, had hij 100 meter verder naar beneden kunnen vallen. Breschel was niet aanwezig in Frankrijk, maar ontving deze informatie via zijn team. Door de gevolgen van zijn val moet Valgren de Tour de France, die in zijn thuisland Denemarken begint, aan zich voorbij laten gaan.