Michael Valgren breekt twee vingers bij debuut EF Education-Nippo

Michael Valgren zal zijn debuut voor EF Education-Nippo snel willen vergeten. De Deense heuvelspecialist heeft bij een valpartij in de openingsrit van de Ster van Bessèges namelijk twee vingers gebroken.

Valgren was betrokken in een van de valpartijen in de snelle finale van de rit naar Bellegarde. Daarbij brak hij de middenhandsbeentjes van zijn wijs- en middelvinger van zijn linkerhand. Valgren haalde de finish nog wel, maar gaat donderdag niet van start in de tweede etappe. Hij gaat dan namelijk onder het mes om de breuken te herstellen.

Hoe lang Valgren uit de running is door zijn gebroken vingers, is niet bekend. De Deen, die afgelopen winter de transfer maakte van NTT Pro Cycling, is een van troeven van EF Education-Nippo in het voorjaar.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos