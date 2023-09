maandag 25 september 2023 om 19:35

Michael Mørkøv weet waar zijn toekomst ligt: Deen verlaat Soudal-Quick Step

Het werd al een tijdje geopperd in de wandelgangen, maar nu heeft Michael Mørkøv het ook bevestigd: de 38-jarige Deen zal volgend jaar niet meer uitkomen voor Soudal Quick-Step. De sprintaantrekker wil echter nog niet zeggen waar zijn toekomst dan wél ligt.

Mørkøv komt al sinds 2018 uit voor de Belgische formatie en is als sprintaantrekker/laatste man een zeer belangrijke pion, maar Soudal Quick-Step is de laatste jaren bezig met een transformatie. De ploeg stond altijd bekend om zijn klassieker- en sprinterskern, maar richt zich de laatste jaren – met Remco Evenepoel als grote man – steeds meer op het rondewerk.

En dan is er ook nog het grote nieuws dat Jumbo-Visma en Soudal-Quick-Step achter de schermen werken aan een fusie. Mørkøv hoeft zich hier verder geen zorgen over te maken. “Ik weet voor welke ploeg ik volgend jaar rijd en dat is niet Soudal-Quick Step”, bevestigde de renner aan de Deense krant Ekstra Bladet.

Op weg naar Astana Qazaqstan?

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is de ervaren Deen op weg naar Astana Qazaqstan. Mørkov houdt zich voorlopig nog op de vlakte, maar lijkt wel een tipje van de sluiter op te lichten. “Astana? Het is een optie, een goede optie”, is zijn veelzeggende antwoord.