Michael Mørkøv over zijn verloren strijd tegen de tijdslimiet: “De tank was leeg”

Michael Mørkøv van Quick-Step Alpha Vinyl ging strijdend ten onder in de vijftiende etappe van de Tour de France. De Deen moest al in de eerste kilometers eraf en reed 174 kilometer alleen, maar kon de strijd tegen de tijdslimiet niet winnen. Aan de finish werd hij opgevangen door de baas van de Tour, Christian Prudhomme, die bewondering had voor het gevecht dat de ervaren renner had geleverd.

Mørkøv beaamde dat hij ‘extreem lang’ alleen had gereden. “Maar vanaf het moment dat ik eraf moest, had ik echt besloten dat ik wilde vechten tot de finish en dat ik dan wel zo zien of het genoeg was. Ik had gisteren (zaterdag, red.) een heel slechte dag en heb toen echt de limieten opgezocht om de rit uit te rijden, waarschijnlijk ben ik er overheen gegaan. Ik voelde vandaag al meteen dat de tank leeg was. Zo’n lange, warme dag was te zwaar voor me.”

De lead-out van Quick-Step Alpha Vinyl, olympisch kampioen en meervoudig wereldkampioen op de baan, kon niet teleurgesteld zijn. “Want ik heb alles gegeven. Toen ik al vroeg werd gelost, wist ik dat het een lang gevecht zou worden. Ik keek op mijn computer en zag dat ik nog 174 kilometer voor de boeg had. Ik wist dat ik er alleen voorstond. Ik probeerde positief te blijven en ging ervan uit dat ik het zou halen. Ik heb de hele dag gevochten.”

Toch kwam uiteindelijk het besef dat het niet zo lukken. “Op vijftien kilometer van de finish besefte ik dat ik de laatste vijftien kilometer in vijftien minuten moest afleggen. Dat was onmogelijk. Ik vind het jammer dat ik mijn ploegmaats moet verlaten, dat is het zwaarst van alles. Je weet namelijk dat de ploeg met een renner minder verder moet. Ik kan echter niet teleurgesteld zijn, want ik heb gedaan wat ik kon. Ik kon niets anders doen. Het is wat het is.”

Eerlijk spelen

Sportdirecteur Tom Steels had alleen maar lof voor zijn renner. “Om het zo af te ronden, om door te gaan en de finish te halen… alle respect. Het tekent ook de renner die hij is. Hij wilde het echt eerlijk spelen. Hij vroeg niet om hulp, hij vroeg niet om vijftien bidons om hem te helpen. Hij reed gewoon zijn eigen tempo en wij gaven hem drinken om af te koelen. Hij probeerde het. Jammer genoeg lukte het niet, maar hij kan trots zijn. Hij kan het nu met een goed gevoel afsluiten.”

