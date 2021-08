Michael Matthews zesde in Cullera: “Het was vandaag alles of niets”

Michael Matthews was vandaag gebrand op de ritzege in Cullera en liet zijn ploeggenoten van Team BikeExchange dan ook de hele dag op kop rijden, maar moest in de finale genoegen nemen met een zesde plaats. “Ik heb het geprobeerd”, liet Matthews na de finish weten.

De rappe Australiër maakte in de finale nog deel uit van een elitegroepje met daarin de belangrijkste klassementsrenners, maar moest aan de voet van de klim nog een scheve situatie recht zetten. “Ik begon vrij ver aan de voet van de klim en moest vervolgens veel plekken goedmaken. Toen ik kwam aansluiten, zag ik dat de klassementsrenners vooral naar elkaar keken.”

Matthews besloot dan ook maar te gaan in de laatste honderden meters. “Dat was mijn enige kans op ritwinst, door er vol voor te gaan. Ik had ook kunnen wachten in het groepje om zo te sprinten voor plek twee, maar we zijn hier om te winnen. Het was vandaag alles of niets”, klonk het na afloop.

Matthews werd eerder deze ronde al derde in de eerste sprintersetappe met aankomst in Burgos. Ook eindigde hij als vijfde in de rit naar Molina de Aragón en negende in de inleidende tijdrit in het centrum van Burgos.