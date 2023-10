woensdag 11 oktober 2023 om 15:05

Michael Matthews wil teleurstellend 2023 goed afsluiten in Giro del Veneto en Veneto Classic

Video Michael Matthews won dan wel een Girorit, maar voor de rest mocht er toch nog wel iets extra’s bij om zijn seizoen te doen slagen. De Giro del Veneto bijvoorbeeld? “Ik ga alleszins voor de zege”, zegt de Australiër voor de start bij WielerFlits.

“Ik voel me moe, net als de rest van het peloton allicht. Ik had gehoopt op iets betere benen, maar ik ben blij om hier in Italië te zijn. Het is mooi weer. Hopelijk heb ik nog iets in de benen, ook al is het al half oktober.

Waarom wou Matthews zijn seizoen zo lang rekken? “Dat is een keuze die ik een maand geleden heb gemaakt. Ik had eerlijk gezegd gehoopt dat ik nog iets beter zou zijn. Mijn ziekte van twee weken terug heeft me wat minder gemaakt, wat jammer is. Ik had een heel goede vorm na mijn trainingskamp na het WK, waarmee ik op Plouay en de Canadese koersen mikte.”

Desalniettemin is de renner van Jayco-AlUla gemotiveerd om te winnen. “Het deelnemersveld is niet ongelooflijk, waardoor ik en Filippo Zana voor de zege kunnen gaan. Het parcours ligt ons. Het hangt nu van de benen af of het lukt of niet.”