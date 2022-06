Michael Matthews voelt zich schuldig: “Maakte grote fout in laatste bocht”

Michael Matthews kan zichzelf wel voor zijn hoofd slaan. In de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland werd de Australiër van BikeExchange-Jayco tweede achter Daryl Impey, en dat is zijn eigen schuld, vindt hij. “Ik ben heel teleurgesteld in mezelf”, aldus Matthews.

Na een lastige finale bleef een uitgedund peloton over, met Matthews als grote favoriet voor de ritzege. “Maar ik maakte een grote fout in de laatste bocht. Daardoor konden veel renners mij passeren, maar gelukkig niet alle sprinters. Ik moest nog terugkeren en mijn sprint heel vroeg beginnen. Ik denk met nog 500 of 400 meter te gaan. Dat was nodig om überhaupt te kunnen strijden voor de winst”, legt hij uit op de ploegsite.

“Ik had een goede snelheid te pakken en had heel goede benen, alleen maakte ik die knullige fout in de laatste bocht”, zegt Matthews. “Ik heb heel hard gestreden om over die laatste klim te komen, ik had zelfs een ploeggenoot bij me om mij in die sprint af te zetten. Maar in die laatste bocht ging het mis en helaas kon ik niet de sprint rijden die ik wilde rijden.”

Klein verschil

Ook ploegleider Mathew Hayman is teleurgesteld. “Het was kantje boord of de sprinters het zouden redden over de klim. Uiteindelijk was er een selecte groep, maar niet alle sprinters waren erbij”, vertelt hij. “Het is goed om de vorm van Michael te zien, maar als je de zege bij zo’n klein verschil misloopt, dan is dat teleurstellend.”