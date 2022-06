Daryl Impey verrast met sprintzege in vierde rit Ronde van Zwitserland

De vierde etappe van de Ronde van Zwitserland is een prooi geworden voor Daryl Impey. De 37-jarige Zuid-Afrikaan van Israel-Premier Tech was verrassend de beste in een rit van 190 kilometer, met een lastige finale en aankomst in Brunnen. Hij klopte Michael Matthews en Søren Kragh Andersen in de sprint van een uitgedund peloton.

De etappe naar Brunnen kende in de finale in een lus van 60 kilometer met daarin de steile beklimming van Sattel (3,0 km aan 8,5%) op vijftien kilometer van de finish. Aan de start geen Jan Maas, Jay Vine, Kasper Asgreen en Frederik Wandahl meer, zij hadden opgegeven. Matthew Holmes (Lotto Soudal), Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo) en Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix) waren nog wel in koers en zij trokken ten aanval.

Zij kregen ruim vijf minuten voorsprong van Bahrain Victorious en INEOS Grenadiers, die in het peloton het tempo bepaalden. Naarmate de finale naderde, werd dat verschil teruggebracht tot onder de twee minuten en aan de voet van de Sattel-klim werden de vluchters in de kraag gevat. Holmes en Janssens stribbelden nog wel wat tegen, maar ook voor hen viel het doek op 17 kilometer van de finish.

Stephen Williams in de problemen

Het tempo in het peloton was voor gele trui Stephen Williams te hoog, maar de Brit wist vlak voor de top toch terug te keren in de staart van de grote favorietengroep. Daaruit reed Sébastien Reichenbach weg op de top van de Sattel. Heel ver reed de Zwitser van Groupama-FDJ niet weg in de afzink richting Brunnen, omdat EF Education-EasyPost op kop ging rijden.

Reichenbach werd gegrepen en dus werd er door een uitgedund peloton gesprint in de straten van Brunnen. De EF-trein voor Alberto Bettiol deed uitstekend werk, maar de Italiaan kon het niet afmaken. Daryl Impey kwam namelijk als een duveltje uit een doosje en rondde het koelbloedig af. Hij bleef de opkomende Michael Matthews nipt voor. Søren Kragh Andersen werd derde, Bettiol vierde en Tom Pidcock vijfde.

Geletruidrager Williams kwam in het pelotonnetje over de finish en behield zijn leidende positie in het algemeen klassement. Andreas Kron en Geraint Thomas volgen op zes en zeven seconden.