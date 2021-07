Michael Matthews vijfde: “Cavendish is gewoon te snel”

Michael Matthews moest het in de tiende etappe van de Tour de France doen met een vijfde plaats. De kopman van Team BikeExchange was in de finale in Valence niet opgewassen tegen ritwinnaar Mark Cavendish. “Hij is gewoon te snel momenteel en ik werd vijfde”, reageert Matthews.

“In de laatste dertig kilometer waren er wat waaiers over de top van de slotklim en Deceuninck-Quick-Step probeerde het peloton in stukken te rijden. Maar alles kwam wel weer bij elkaar”, aldus de Australiër. “Luka Mezgec en de andere jongens deden daarna goed werk om mij in positie te brengen.”

Eerder in de rit deden Matthews en BikeExchange ook nog veel werk voor de tussensprint, zag ook ploegleider Matthew White. “Daardoor konden de pure sprinters geen punten pakken. Sonny Colbrelli was sneller, maar Cavendish en ook andere renners niet. In de finale was het hectisch en ging het snel. De ploeg zat daar goed van voren en Michael heeft met met een vijfde plaats niet slecht gedaan”, vertelt White.