Michael Matthews nieuwe leider in Parijs-Nice: “Kon voor de tussensprints gaan”

Michael Matthews mocht na de tweede etappe van Parijs-Nice de gele leiderstrui aantrekken. De Australische kopman van BikeExchange pakte onderweg bonificatieseconden en aan de finish ook, waardoor hij Sam Bennett uit het geel reed. “Ik ben hier gekomen om alles te proberen wat ik in mijn mars heb”, vertelt Matthews na afloop.

Het koersverloop in de tweede rit naar Amilly speelde in het voordeel van Matthews. “Omdat de vroege ontsnappingen niet op gang kwamen, gaf het ons de kans om voor de tussensprints te gaan. Daardoor kon ik enkele seconden terugpakken en de leiderstrui overnemen”, zegt hij.

In de eindsprint werd Matthews derde achter Cees Bol en Mads Pedersen. “Ik wist dat ik niet de snelste sprinter was, dus ik probeerde mij goed te positioneren en uiteindelijk werd ik derde. Er waren ook nog bonificatieseconden voor de derde plek, dus ik heb nu de trui en mag die morgen dragen in de tijdrit. Ik ben benieuwd hoe lang ik de trui kan behouden”, kijkt hij vooruit.

In het klassement heeft ‘Bling’ een voorsprong van vier seconden op Mads Pedersen en Sam Bennett.