Michael Matthews moet vrede nemen met plaats drie: “Moeilijk tegen pure sprinters”

Michael Matthews sprintte woensdag naar een derde plaats in de Giro d’Italia. De Australiër moest in de zeventiende etappe alleen maar Alberto Dainese en Jonathan Milan voor zich dulden. “Tegen pure sprinters is het altijd moeilijk.”

“Het was spannend. Ik houd van een technische finale. Dan gaat het peloton op een lint en moet je minder vechten. Ik ben ook blij hoe de ploeg reed vandaag. Ik strandde uiteindelijk op het podium nadat ik mijn eigen sprint kon rijden”, gaf Matthews aan bij Eurosport.

Voor de sprinter van Jayco AlUla is het echter moeilijk om de strijd aan te gaan in een vlakke sprint, zo zegt hij zelf: “Tegen pure sprinters is het altijd moeilijk. We zaten goed in positie en gingen er wel voor. De ploeg positioneerde me perfect, daarna was het aan mij. Het was alleen niet genoeg.”

