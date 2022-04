Michael Matthews met vertrouwen naar Ronde van Vlaanderen: “Vorm lijkt goed”

Michael Matthews komt met vertrouwen naar de Ronde van Vlaanderen. De Australiër moest de Volta a Catalunya weliswaar vroegtijdig verlaten door ziekte, maar was blij dat hij in de Spaanse ronde een etappe kon winnen. Daarvoor was hij ook al vierde in Milaan-San Remo. Het wordt zijn derde deelname aan De Ronde.

“De eerste keer dat ik de Ronde van Vlaanderen deed in 2019 was ik zesde, en dat was best een goed resultaat, maar vorig jaar had ik twee valpartijen en niet veel geluk”, vertelt Matthews op de website van zijn ploeg Team BikeExchange-Jayco. “Mijn vorm lijkt goed te zijn en ik kom hierheen met een overwinning in Catalonië op zak. Dat was waarvoor ik naar Spanje was gegaan.”

De Australiër laat zich niet afschrikken door de weersverwachting voor zondag. “Ik denk dat het koude weer op zondag de koers zeker kan beïnvloeden. Sommige jongens kunnen beter tegen kou en anderen misschien niet. Wat mezelf betreft, ik zal het jullie na de koers vertellen! Ik vind de kou niet erg, het zal erger zijn als het regent.”

Verder valt de naam van Kelland O’Brien op in de ploeg. De 23-jarige renner was woensdag knap zevende in Dwars door Vlaanderen. Luke Durbridge gaat op voor zijn achtste deelnamen aan de Ronde van Vlaanderen. Campbell Stewart, Alex Edmondson, Sam Bewley en Dion Smith maken de ploeg van BikeExchange-Jayco compleet.

Selectie BikeExchange-Jayco voor Ronde van Vlaanderen (3 april)

Luke Durbridge

Alex Edmondson

Michael Matthews

Kelland O’Brien

Dion Smith

Campbell Stewart

Sam Bewley