Michael Matthews maakt zich op voor Australische seizoensstart: “Heel veel zin in”

Michael Matthews koos de laatste jaren voor een seizoensstart op Europese bodem, maar zal dit jaar weer eens beginnen in eigen land. De renner van Team Jayco-AlUla kan niet wachten om weer te koersen voor zijn thuispubliek. “De Tour Down Under, het is een tijd geleden”, klinkt het in een persbericht van zijn ploeg.

Matthews zal op zondag 8 januari weer een rugnummer opspelden, in de hoop een gooi te doen naar de Australische wegtitel. Nadien trekt de inmiddels 32-jarige renner naar de Tour Down Under, die na twee coronajaren weer eens op het programma staat, en de Cadel Evans Great Ocean Road Race. De laatste keer dat Matthews aan de start stond van de Tour Down Under was in 2014. “Het is lang geleden dat ik nog eens in de Australische zomer heb gekoerst, maar ik heb er gewoon erg veel zin in.”

“Het is voor onze formatie uiteraard een belangrijke periode en dus staan we straks met een sterke ploeg aan het vertrek. Met de nationale kampioenschappen, Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race starten we direct met een groot blok aan wedstrijden. We zijn echter dankbaar dat we ons weer eens kunnen laten zien aan onze thuisfans. We willen allemaal in goede vorm aan de start verschijnen, laten zien wat we in petto hebben.”

Team Jayco-AlUla rekent in de komende Tour Down Under (17-22 januari) – naast Matthews – op Simon Yates, Luke Durbridge, Lucas Hamilton, Chris Harper, Michael Hepburn en Campbell Stewart. De ronde gaat, anders dan voorgaande jaren, van start met een proloog door Adelaide. Het is voor het eerst dat in het parcours van de Australische ronde een rit tegen de klok is opgenomen. Daarnaast eindigt de wedstrijd niet op de Willunga Hill, maar op Mount Lofty.

