Michael Matthews: “De roze trui speelt wel in mijn gedachten” vrijdag 2 oktober 2020 om 15:33

Michael Matthews denkt dat hij in het openingsweekend van de Giro d’Italia voor de roze trui kan gaan. Dat heeft de sprinter van Team Sunweb verteld in aanloop naar de start op Sicilië. “Het is wel iets dat speelt in mijn gedachten de afgelopen week. Het is belangrijk om vol gas de gaan in de tijdrit om zo misschien het roze te kunnen pakken op de tweede dag”, vertelt hij tegen Cyclingnews.

De tweede etappe, met finish in Agrigento, lijkt op het lijf geschreven voor ‘Bling’ Matthews. De streep ligt na een klim van vier kilometer aan 5%, volgens Giro-baas Mauro Vegni iets voor een puncheur of een klassiekerspecialist.

“Ik denk dat het sowieso goed is om niet te veel tijd te verliezen in de tijdrit, en dan zien we wel wat de dagen daarna gebeurt”, aldus Matthews. “Ik zal er nog eens over praten met de ploeg en dan beslissen we wat we gaan doen. Hopelijk kan ik een goede tijdrit rijden, zodat ik de trui in de tweede etappe kan pakken. Maar eerst maar eens kijken hoe we zaterdag doorkomen.”

Matthews, die na dit seizoen vertrekt naar Mitchelton-Scott, gaat in ieder geval met vertrouwen van start. “Ik denk dat mijn klimbenen heel goed zijn”, zegt hij als hij terugdenkt aan Tirreno-Adriatico en WK-wegrit, waarin hij zevende werd. “Ik heb op het WK mijn eigen verwachtingen overtroffen. Ik kon mee met de beste tien renners van de wereld, op een parcours dat mij niet heel goed lag. Dat heeft mij veel vertrouwen gegeven.”