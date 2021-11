Michael Hepburn nog twee jaar bij Team BikeExchange

Michael Hepburn koerst ook de komende twee seizoenen voor Team BikeExchange. De 30-jarige Australiër zette zijn handtekening onder een nieuw contract dat hem tot eind 2023 aan de Australische ploeg bindt.

Hepburn is inmiddels niet meer weg te denken bij de Australische formatie. Hij begon er zijn carrière in 2012, toen de ploeg nog door het leven ging als Orica GreenEDGE. Hepburn, die in zijn beloftenperiode indruk wist te maken als tijdrijder, groeide bij de profs uit tot een gewaardeerde helper voor de kopmannen. Hepburn wist sinds zijn profdebuut een rit te winnen in de Tour of Qatar en verder werd hij een keer Australisch en Oceanisch kampioen in het tijdrijden.

De hardrijder is vanzelfsprekend erg blij met zijn nieuwe verbintenis. “Het was een geweldige reis en ik kijk ernaar uit om de reis voort te zetten. Ik ken de ploeg nu heel erg goed en dat is andersom ook het geval. Er werken heel veel geweldige mensen binnen deze organisatie en het is voor mij de juiste omgeving om te kunnen presteren. We hebben een moeilijk seizoen achter de rug, maar ik ben erg gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan nieuwe successen.”

Machinekamer

Teammanager Brent Copeland is ook in zijn nopjes, nu Hepburn heeft bijgetekend. “Heppy is een van de belangrijkste renners binnen onze ploeg. Hij is er al bij vanaf het begin en we twijfelden ook niet aan een langer verblijf. Hij is erg belangrijk als helper en bovendien kijken de jonge renners op naar hem. Michael is een hardwerkende renner en een van de belangrijkste krachten in onze ‘machinekamer’. Hij zal nog vele jaren een sleutelrol vertolken.”