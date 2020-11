Michael Carbel (25) neemt afscheid als wielrenner

Michael Carbel heeft op 25-jarige leeftijd besloten om een punt te zetten achter zijn carrière. De Deen kwam dit jaar uit voor WorldTour-formatie NTT Pro Cycling. “Aan al het goede komt een eind”, zo begint Carbel zijn post op Instagram.

“Het begon veertien jaar geleden allemaal als spielerei en ik eindig mijn avontuur nu in 2020 op het allerhoogste niveau. Ik heb een belangrijk deel van mijn leven gewijd aan de sport en kan terugkijken op een fantastische carrière met ups en downs. Ik wist dan wel geen profwedstrijden te winnen, maar ik heb wel vriendschappen voor het leven gesloten. Dat is uiteindelijk de grootste overwinning.”

“Ik wil iedereen bedanken voor de steun tijdens mijn loopbaan en in het bijzonder mijn vader en moeder. Zij hebben me altijd gesteund en dat zullen ze ook in de toekomst blijven doen. Wat ik ook ga doen in mijn verdere leven”, eindigt Carbel zijn post. De renner begon in 2014 bij het continentale Cult Energy Vital Water.

WK-brons in Bergen

De snelle Carbel won in zijn eerste jaar voor Cult Energy de Rabobank Dorpenomloop Rucphen (een 1.2-wedstrijd) en in 2015 eindigde hij als derde in Dwars door Drenthe. In 2017 beleefde hij een sportief hoogtepunt met een bronzen medaille op het WK in Bergen. In de wegrit voor beloften finishte hij achter wereldkampioen Benoît Cosnefroy en Lennard Kämna.

Vervolgens reed Carbel voor Fortuneo-Samsic, maar moest na een jaartje weer terug naar het continentale niveau. Dit jaar kreeg hij de kans op het hoogste niveau bij NTT Pro Cycling, maar Carbel wist geen indruk te maken op de ploegleiding. Zijn laatste wedstrijd als profwielrenner was de Ronde van Luxemburg, maar hij moest in de vierde etappe opgeven.