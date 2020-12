Boogerd vindt Groenewegen al genoeg gestraft: “Zo’n schorsing had niet gehoeven”

Vorige maand werd bekend dat Dylan Groenewegen voor negen maanden is geschorst voor het veroorzaken van de valpartij van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Oud-renner Michael Boogerd is ervan overtuigd dat de gevolgen van de val zijn meegewogen in de strafmaat. “Maar het is lang.”

“Van mij had het niet gehoeven, want ik denk dat Groenewegen sowieso al genoeg is gestraft”, zegt Boogerd in Zesdaagse TV, waar hij samen met Lucinda Brand en Pieter Weening, die pas afscheid nam van de wielersport, te gast was. “Ik denk dat hij nog steeds niet lekker op de fiets zit. Er is heel veel over hem heen gekomen. En dan moet hij nu ook nog eens tot begin mei aan de kant staan.”

Ook de veiligheid in de wielersport in het algemeen kwam ter tafel. Weening zag de laatste jaren veel veranderen. “Vijftien jaar geleden werd er nog wel eens een seintje gegeven als een auto half op de weg stond. Tegenwoordig denken ze allemaal: ‘Als er tien man bij ligt, dan zijn we die maar weer kwijt’. Er is veel stress door de oortjes. Het wegennetwerk is ook gewoon anders, veel meer obstakels, rotondes, middenbermen. Het is drukker langs de weg. Het wordt steeds onveiliger.”

‘Als ze gaan kwakken, dan ga je gewoon’

Om de sport veiliger te maken kan naar de parcoursen worden gekeken, zegt Boogerd. “Maar dan nog is het niet uitgesloten dat er niet wordt gevallen. Wat Pieter zegt, het ligt altijd aan de renners. Ik bedoel, je kunt op een rechte weg van twintig meter breed rijden… maar als ze gaan kwakken, gooien of trekken aan elkaar, dan ga je gewoon. Dan is het einde verhaal. Ik denk dat de grootste verandering bij de renners zelf ligt.”

“We hebben het nu ook weer in de Vuelta gezien met Sam Bennett, die in volle sprint kopstoten geeft. Dan zie je nog het tumult dat er ontstaat eigenlijk, met Patrick Lefevere die weer boos is. Dan denken we, leren we nou nooit? Een van zijn beste renners, Jakobsen, is tegen het asfalt gegaan en is er heel lang uit. En nu doet een renner van hem iets en wordt het allemaal weer gebagatelliseerd”, aldus Boogerd.

Brand vindt dat renners zelf ook een verantwoordelijkheid hebben om elkaar te beschermen. “In het vrouwenpeloton zie je echter ook wel gewoon dat bijvoorbeeld de signalering of de hekken vaak te wensen overlaten. En dan moet je daarnaast naar de sporter kijken. Ik denk dat het heel goed is dat we als renners onze stem laten horen. Maar we moeten ook naar onszelf kijken en met oplossingen komen, en niet alleen heel boos zeggen dat het niet goed is.”