Michael Boogerd over Roompot: “Reden er een beetje voor spek en bonen bij” maandag 20 april 2020 om 10:57

Michael Boogerd heeft in een uitgebreid interview met Sporza teruggeblikt op zijn profcarrière, dopingschorsing en ploegleiderschap bij zijn Roompot-ploeg. Ook over dat laatste onderwerp is hij open: “In de grote koersen reden wij er een beetje voor spek en bonen bij”, zegt hij.

Samen met Michael Zijlaard, Erik Breukink en Jean-Paul van Poppel was Boogerd een van de krachten achter de Nederlandse ProContinentale ploeg. Met Roompot vonden ze een plek in het wielerlandschap tussen de amateurs en de WorldTour in. De renners in hun selectie hadden niet allemaal de winnaarsmentaliteit die de oprichters bij zichzelf herkenden. “Ik ging als renner altijd naar een koers met het plan om te winnen, dan is het lastig om zulke koersen vanaf de zijlijn te beleven. Al zou ik het wel gaaf vinden om met echte kampioenen te werken en te zien hoe zij de koers beleven.”

“Als ploegleider heb je overigens ook weinig invloed op de koers. Als je die beelden in de volgwagens ziet, dan hoor je dat er ook veel onzin wordt uitgekraamd. Ik vond het moeilijk om te zeggen: goed eten en drinken. Ik dacht altijd dat een renner dat zelf wel zou weten.”

In het interview met de Belgische sportzender blikt hij ook nog een keer terug op zijn dopingbekentenis. “Als er niet zoveel druk was geweest, dan had ik nooit bekend. Dat klinkt misschien vreemd, maar het is geen geheim dat in mijn periode een bepaalde cultuur was ontstaan waarin iedereen een beetje op dezelfde manier fietste, denk ik.”

“Je wil niet van je voetstuk vallen en de ellende meemaken die op je afkomt. Er zijn geen renners die bekend hebben omdat ze wroeging hadden. Je werd betrapt of je werd onder druk gezet. Niemand heeft uit zichzelf bekend”, zegt hij.