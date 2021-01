Mezgec kopman BikeExchange in Clásica de Almería

Wielerflits Kort

BikeExchange heeft de selectie voor de Clásica de Almería van 14 februari al op papier. De Australische WorldTour-ploeg rekent in de Spaanse eendagskoers op Luka Mezgec, die twee jaar geleden nog op het podium eindigde in Almería.

Mezgec krijgt in het zuiden van Spanje steun van Brent Bookwalter, Chris Juul-Jensen, Dion Smith, Jack Bauer, Barnabás Peák en Callum Scotson. Het wordt een van de eerste wedstrijden voor BikeExchange, de WorldTour-ploeg die we tot voorheen kenden als Mitchelton-Scott.

De Clásica de Almería (UCI 1.Pro) is een eendagswedstrijd die meer dan regelmatig eindigt in een feest voor de sprinters. In 2019 en 2020 ging Pascal Ackermann met de zege naar huis. Ook de namen van Caleb Ewan, Mark Cavendish, Michael Matthews en Theo Bos staan op de erelijst.