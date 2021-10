Meurisse na zege: “Ik ben niet traag, maar dit is toch wel een verrassing”

Xandro Meurisse kan met een goed gevoel de winter ingaan, nadat hij woensdag met verve de Giro del Veneto wist te winnen. De Belg versloeg na een spannende wedstrijd niemand minder dan Matteo Trentin in een sprint. “Ik was heel erg gemotiveerd om het seizoen op een hoogtepunt te beëindigen”, vertelde Meurisse na afloop.

De renner van Alpecin-Fenix wist in de finale van de Italiaanse 1.1-klassieker weg te rijden met Trentin en de Colombiaan Jhonatan Restrepo. “Toen Restrepo aanviel, zat ik meteen op het wiel. Ik moet zeggen dat ik daarna wel wat beurtjes heb overgeslagen. Ik wist namelijk dat we met Ben Tulett en Kristian Sbaragli nog twee renners in de achtervolgende groep hadden. We moesten alleen wel iets proberen, aangezien het moeilijk is om jongens als Dainese te kloppen in de spurt.”

“In de laatste kilometer besloot ik het wiel van Trentin te volgen. Dat bleek de juiste move”, aldus Meurisse. “Trentin begon zijn sprint met nog 250 meter te gaan. Ik weet dat ik niet traag ben als ik moet sprinten met een klein groepje, maar dit komt toch wel als een kleine verrassing. Deze overwinning is heel erg belangrijk. Er zijn heel veel goede renners die nooit een koers winnen in hun carrière. Ik slaag er bijna jaarlijks in om een zege te boeken.”

Meurisse kijkt met tevredenheid terug op zijn eerste seizoen bij Alpecin-Fenix. “Ik had een moeilijke start, maar ik gaf me wel altijd volledig in dienst van de ploeg. Het is heel erg fijn om dan af te sluiten met een overwinning.”