Mettepenningen over vertrek Van Empel: “Iemand met zoveel talent wil ik niet in de weg zitten”

Fem van Empel wint momenteel de ene cross na de andere voor Pauwels Sauzen-Bingoal, maar vanaf 1 januari rijdt ze zoals bekend voor Jumbo-Visma. Haar huidige ploegbaas Jurgen Mettepenningen heeft begrip voor haar keuze en heeft haar niet tegengehouden om de stap te zetten, vertelt hij in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Fem heeft de ambitie om de Tour te rijden, Strade Bianche… Dat konden wij haar niet bieden”, aldus de manager van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Haar contract loopt eind december af, maar eigenlijk stond daarin een clausule om haar nog langer aan ons te binden. Daar heb ik echter niet moeilijk over willen doen. Niemand is gebaat met een ongelukkige Fem. En iemand met zoveel talent mag en wil ik niet in de weg zitten als ze haar doelen in ons team niet kan behalen.”

Mettepenningen ziet gelijkenissen tussen Van Empel en Marianne Vos. “Als ik Fem zie fietsen, denk ik vaak: we zijn naar de nieuwe Vos aan het kijken. Ze heeft dezelfde motor en dezelfde sprint. En ze is net zo allround. Fem wil zich ontwikkelen op de weg, op de mountainbike en in het crossen, maar ik denk dat ze zich op termijn toch zal moeten beperken tot twee disciplines, die ze dan op het allerhoogste niveau kan combineren.”