Metec tot eind 2023 hoofdsponsor wielerploeg

Het bedrijf Metec heeft het contract als hoofdsponsor van de gelijknamige wielerploeg verlengd met twee jaar. De fabrikant van straatmeubilair is daardoor tot eind 2023 naamgever van de Nederlandse continentale formatie van manager Michel Megens.

Momenteel heet de ploeg Metec-SOLARWATT, maar de laatste jaren was het team bekend onder de naam Metec-TKH. De historie van de ploeg uit Tiel gaat al vijftien jaar terug, maar pas sinds 2012 is het actief onder een continentale licentie bij de UCI. Dit seizoen bezorgde Sjoerd Bax de ploeg al vier overwinningen in UCI-wedstrijden. Bovendien reed diezelfde Bax naar zilver op het NK wielrennen.

“De sponsoring van de wielerploeg levert Metec veel continuïteit en naamsbekendheid op. De ploeg lijkt soms wel het speeltje van Michel, maar in werkelijkheid gaat deze sponsoring veel verder. Als je ergens geld in steekt, wil je daar ook wat voor terug zien. De wielerploeg een prima uithangbord voor Metec”, vertelt Arjan Elfring, commercieel directeur.