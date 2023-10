vrijdag 20 oktober 2023 om 19:56

Metec-Solarwatt vindt extra plek voor juniorenkampioen Julian Vergouw

Metec-Solarwatt heeft nog een extra renner aan de selectie voor 2024 toegevoegd. Het gaat om Nederlands kampioen wielrennen bij de junioren, Julian Vergouw, weet WielerFlits.

De 18-jarige Vergouw komt over van de juniorenploeg van WPG Amsterdam. Dit jaar won hij naast het NK in de U19-categorie ook de Arno Wallaard Memorial en een rit in de Acht van Bladel. Op de wegrit van het Europees kampioenschap op de VAM-berg kwam hij als dertiende over de streep.

Aanvankelijk was het plan dat Vergouw volgend jaar voor Allinq uit zou komen, maar nadat Erik Dekker daar vertrok uit het management ging een streep door de deal met Allinq.

Daarna kwam Vergouw – die ook actief is op de baan en daar in de top-150 van de wereldranglijst staat – in contact met Metec-Solarwatt, dat de ploeg eigenlijk al rond had voor 2024, maar toch nog een extra plek wist te vinden voor de juniorenkampioen.