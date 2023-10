zondag 15 oktober 2023 om 12:03

Metec-Solarwatt bevestigt komst Reinderink en Romers, ploeg voor 2024 compleet

Dat Joris Reinderink en Boris Romers volgend jaar zullen uitkomen voor Metec-SOLARWATT, kon u vorige week al lezen op deze site. Nu heeft de continentale ploeg dit echter ook met de buitenwereld gedeeld. Reinderink en Romers zijn ook meteen de laatste aanwinsten voor komend jaar.

Als laatstejaars junior reed Reinderink in 2021 een stabiel seizoen bij Acrog-Balen, de vermaarde juniorenploeg waar ook kleppers als Tom Boonen en Remco Evenepoel in hun U19-periode voor reden. Net als oudere broer Pepijn trok het Overrijsselse talent naar Development Team DSM in 2022, maar die samenwerking werd niet wat beide partijen ervan verwacht hadden.

Waar Pepijn afgelopen winter al terugkeerde bij Soudal-Quick-Step U23 (dat opgebouwd is vanuit Acroq-Balen), verbrak Joris eind juni van dit jaar zijn contract bij de Nederlandse opleidingsploeg. De jongste Reinderink reed afgelopen seizoen geen enkele wedstrijd voor dsm-firmenich U23. Sterker nog, zijn laatste koers voor die ploeg was de Tour Alsace van 2022.

Bij Metec-Solarwatt geloven ze in het verhaal van Reinderink, die ze een tweede kans willen geven. “Met Reinderink halen we iemand bij de ploeg die bewezen heeft goed mee te kunnen in de heuvelachtige koersen. Helaas voor Joris heeft hij dit het afgelopen seizoen niet kunnen laten zien door een langslepende blessure. Maar de wijze waarop hij dit zelfstandig aangepakt heeft en nu weer fit is, zegt iets over zijn karakter”, aldus ploegleider Arjan Ribbers.

Tijdrijder Romers

Naast Reinderink – die afgelopen woensdag zijn twintigste verjaardag vierde – vervoegt ook Boris Romers het team van eigenaar Michel Megens. Hij viert komende maand zijn 21ste verjaardag en heeft een sterke tijdrit in de benen. Als clubrenner van Willebrord Wil Vooruit eindigde hij op het NK tijdrijden voor beloften dit jaar als achtste.

Ook in de Clubcompetitie en U23 Road Series kwam hij sterk voor de dag. Zo werd Romers – die zich goed kan plaatsen – vijfde in het Internationale Beloften Weekend, negende in de Kersenronde Mierlo en elfde in de Omloop der Kempen.

“Romers volgen we al een tijdje”, geeft Ribbers aan. “Hij heeft dit jaar vooral in de U23 Road Series laten zien dat hij zich – als één van de weinige Nederlandse renners – staande wist te houden in het Belgische geweld. Daarnaast hopen we door het samenbrengen van Boris met Roy Hoogendoorn een succesformule in ere hersteld te hebben. Beide renners hebben succesvol samen gereden in hun jaren bij Willebrord Wil Vooruit.”