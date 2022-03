Metec-Solarwatt presenteert doelen voor 2022

Video

Metec-Solarwatt heeft via een livestream de doelen voor 2022 gepresenteerd. De Nederlandse continental-formatie uit Tiel richt zich komend jaar nog meer op het opleiden van Nederlandse talenten. De ploeg van Michel Megens begint het seizoen met zestien renners, waaronder twaalf beloften. In navolging van onder meer Oscar Riesebeek, Arvid de Kleijn, David Dekker, de broers Lars en Marijn van den Berg en Sjoerd Bax, wil Metec-Solarwatt ook na 2022 weer een of meerdere profs afleveren.