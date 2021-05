Metec-Solarwatt maakt zich klaar voor pittige Alpes Isère Tour

Metec-Solarwatt p/b Mantel staat woensdag voor het eerst sinds de GP Jean-Pierre Monseré op 7 maart aan het vertrek van een UCI-koers. In Frankrijk werkt de formatie van teammanager Michel Megens de vijfdaagse Alpes Isère Tour (2.2) af. Met een pittige slotetappe over de Franse Voor-Alpen tegen de Zwitserse grens, belooft het een zware onderneming te zijn.

De Nederlandse Continental-formatie bewaart mooie herinneringen aan deze etappekoers. Tijdens de laatste editie in 2019 won Lars van den Berg (nu WorldTour-prof bij Groupama-FDJ) er het jongerenklassement en zegevierde Sjoerd Bax in de tweede etappe. Diezelfde Bax is nu het speerpunt binnen de selectie van Metec-Solarwatt. “Ik verwacht wel wat van hem, al heeft hij ook wat last van zijn knie. Maar dat kan ook de spanning zijn”, grapt Megens.

“Ondanks dat we niet veel wedstrijden gereden hebben tot op heden, gaan we met goede verwachtingen van start”, gaat de teammanager verder. “We hebben een prima voorbereiding gedraaid. Tim Marsman won vorige week nog een door de KNWU geïnitieerde trainingstijdrit op het parcours van Amsterdam-Sloten, met een gemiddelde van net geen 49 kilometer per uur over twintig kilometer in onstuimige weersomstandigheden.”

Favorieten

Aan het vertrek van de Franse etappekoers staan vier profploegen. De grootste favorieten voor de eindzege zijn Riccardo Zoidl (Felbermayr-Simplon Wels), Savva Novikov (Omega-Kern Pharma), Daniel Pearson (Vini Zabú-KTM), Santiago Umba (Androni Giocattoli-Sidermec), Adam Ťoupalík en Jakob Otruba (Elkov-Kasper), Alexandre Balmer en Reuben Thomson (Groupama-FDJ U23), Mason Hollyman (Israel Cycling Academy), Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën U23) en de broers Anders en Tobias Johanessen van DARE Development.

Zaterdag is de herstart van het wielerseizoen in de GP Vermarc Rotselaar! https://t.co/TjIvxHfDRb pic.twitter.com/ZbRMXHUCbn — Metec-SOLARWATT CT p/b Mantel.com (@metecct) May 13, 2021

Metec-Solarwatt p/b Mantel voor Alpes Isère Tour 2021

Sjoerd Bax

Dylan Bouwmans

Jason van Dalen

Adne Koster

Thijs de Lang

Tim Marsman

Eerder dit weekend kwam de ploeg in actie tijdens de Belgische nationale klassieker GP Vermarc – gewonnen door Deceuninck-Quick-Step-prof Álvaro José Hodeg – in Rotselaar. Daar werd Marsman zevende en eindigde Van Dalen als negende. Woensdag rijdt de ploeg ook een Belgische nationale wedstrijd in Ruddervoorde.