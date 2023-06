Metec-Solarwatt haalt voorjaarsrevelatie Casper van der Woude binnen

Metec-Solarwatt versterkt de selectie vanaf juli met Casper van der Woude. De nog relatief onbekende 23-jarige coureur, die sinds 2021 uitkomt voor GRC Jan van Arckel, is dit seizoen een van de voorjaarsrevelaties. Hij tekent tot het einde van het seizoen 2024 bij het continentale team.

Van der Woude begon ooit als schaatser, maar heeft sinds een aantal jaar zijn focus verlegd naar het wielrennen. Eind vorig jaar kwamen de resultaten, met onder meer een achtste plaats in de Omloop van Valkenswaard. Dit jaar breekt de uit Westbroek afkomstige renner helemaal door. Zo won hij de Zuiderzeeronde, de Ronde van Lexmond, de Ronde van Ossendrecht en deze week nog het districtskampioenschap tijdrijden.

Die prestaties zorgden voor veel interesse. WielerFlits wist eerder al te melden dat naast Metec-Solarwatt ook VolkerWessels en ABLOC om zijn handtekening streden.

Lees ook: Continentale teams azen op onbekende voorjaarsrevelatie

“De ploeg heeft een ontzettend mooi programma en gaan professioneel te werk. Dat is precies wat bij mij past. Binnen de ploeg zit veel ervaring waar ik veel van kan leren”, vertelt Van der Woude. “Zo vroeg had ik niet verwacht, maar stiekem wel gehoopt. Ik denk dat het goed voor mij ontwikkeling is om nu al over te stappen naar het continentale niveau.”

Bij Metec-Solarwatt is de versterking welkom. “Casper is geen belofte meer, dus vonden wij dat hij snel als continentale renner aan de slag moest gaan, daarnaast kunnen we een versterking als Casper goed gebruiken, met de geblesseerden die we momenteel hebben”, aldus ploegleider Arjan Ribbers. “Hij heeft zich reeds meerdere malen goed laten zien in Nederland, maar geeft ook aan ambities te hebben in de heuvels. Hier kan hij zijn limieten opzoeken in ons uitgebreide buitenlandse programma.”