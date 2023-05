Continentale teams azen op onbekende voorjaarsrevelatie

Clubrenner Casper van der Woude staat voor een transfer hogerop. De nog relatief onbekende 22-jarige coureur, die sinds 2021 uitkomt voor GRC Jan van Arckel, is een van de voorjaarsrevelaties en heeft de Nederlandse continentale teams sinds kort voor het uitkiezen.



Van der Woude begon ooit als schaatser, maar heeft sinds een aantal jaar zijn focus verlegd naar het wielrennen. Eind vorig jaar kwamen de resultaten, met onder meer een achtste plaats in de Omloop van Valkenswaard.

Dit jaar breekt de uit Westbroek afkomstige renner helemaal door. Zo won hij de Zuiderzeeronde, de Ronde van Lexmond, de Ronde van Ossendrecht en deze week nog het districtskampioenschap tijdrijden.

In de grotere wedstrijden viel Van der Woude pas echt op bij de continentale teams. Zijn uitslagen in Arno Wallaard Memorial (14e), Slag om Woensdrecht (9e) en Ronde van Overijssel (14e) behaalde hij niet door te volgen, maar door zelf mee de forcing te voeren. Daarnaast beschikt Van der Woude over een goede eindspurt.

In gesprek met meerdere ploegen

Dat maakt Van der Woude tot een interessante coureur. Momenteel is de renner in gesprek met meerdere continentale teams om de stap hogerop te maken.

VolkerWessels Cycling Team is een van die teams. Het Overijsselse wielerteam heeft nog een plaatsje binnen de ploeg en zou Van der Woude op korte termijn aan zich willen binden.

Ook Metec-Solarwatt en ABLOC hebben interesse in Van der Woude, maar hebben pas in 2024 een plekje voor de Utrechter. Bij die drie ploegen blijft het echter niet, zegt een bron dicht bij Van der Woude. Wordt dus vervolgd…