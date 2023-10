zondag 8 oktober 2023 om 13:35

Met speels gemak! Jasper Philipsen veruit de snelste in openingsrit Ronde van Turkije

Jasper Philipsen heeft op de eerste dag van de Ronde van Turkije zijn zestiende seizoenszege geboekt. De Belg toonde zich in Antalya veruit de snelste sprinter en won zo de openingsrit. Gleb Syritsa werd tweede, Timothy Dupont derde.

Van Alanya naar Antalya, dat was het traject van de openingsrit van de Ronde van Turkije. De 135 kilometer lange etappe ging voor een groot deel langs de kust en kende geen noemenswaardige beklimmingen. Een massasprint ontlopen leek onmogelijk. Met Mark Cavendish en Jasper Philipsen stonden er enkele grote sprintnamen aan het vertrek.

Bram Dissel in de vlucht

Hoewel een sprint onvermijdelijk leek, wilden veel renners in de vroege vlucht zitten. Het duurde dan ook lang voordat de ontsnapping van de dag een feit was. Na goed veertig kilometer reed er dan toch een kopgroep van zeven weg, met daarbij Bram Dissel. De Nederlander, die normaal gesproken voor BEAT Cycling rijdt, maar nu uitkomt voor de nationale selectie, had het gezelschap van Serdar Anıl Depe, Doğukan Arikan (Spor Toto), Róbigzon Leandro Oyola (Medellín – EPM), Mateusz Kostański (Voster ATS), Alex Vandenbulcke (Tarteletto – Isorex) en Tobias Nolde (P&S Benotti) mee.

In het peloton nam Alpecin-Deceuninck het gewicht van de koers op zich. Zij hielden de koplopers kort, opdat Philipsen in Antalya zou kunnen sprinten. En zo zou geschieden. Op zo’n vijftien kilometer van de finish werden de laatste vluchters – Oyola, Kostański en Vandenbulcke – namelijk ingerekend. Vervolgens was het in volle vaart naar de finish en de verwachte massasprint.

Wie wordt de zegekoning van 2023?

Het was in de laatste kilometers vooral een gevecht tussen Alpecin-Deceuninck en Asstana Qazaqstan, dat de kaart trok van Gleb Syritsa in plaats van die van Mark Cavendish. De Rus zat bij het ingaan van de laatste tweehonderd meter perfect geplaatst in het wiel van Philipsen, maar de Belg bleek over het sterkste eindschot te beschikken. Schijnbaar moeiteloos hield hij Syritsa en Timothy Dupont af. Dankzij zijn ritzege is Philipsen ook de eerste klassementsleider.

Philipsen heeft nu zestien zeges behaald in 2023. Dat is er nog altijd eentje minder dan Tadej Pogacar, die zondag de Ronde van Lombardije op zijn naam schreef en zo zijn teller op zeventien zette. De achtdaagse Ronde van Turkije bevat geen biljartvlakke etappes meer, maar Philipsen zal nog wel enkele kansen krijgen om zich tot (mede-)zegekoning van het jaar te kronen.