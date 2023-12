Maxim Horssels • maandag 25 december 2023 om 08:35

Met Jan Janssen terug naar het WK 1967 in Voerendaal

Podcast Jan Janssen was dé grote favoriet. Op het WK wielrennen 1967 kreeg hij een gouden kans om in Voerendaal voor de tweede keer in zijn carrière de felbegeerde regenboogtrui te veroveren. Het werd net niet.

Burgemeester van Voerendaal Wil Houben kan zich het koersverloop nog goed herinneren. Hij stond die bewuste zondag 3 september 1967 als jonge man langs de kant. Janssen reed een zinderende wedstrijd. Maar in de eindsprint bleek, een toen nog jonge, Eddy Merckx net wat sterker. Over die ontknoping van dit unieke WK voor Nederland kan je een avond volpraten.

Dat is ook gebeurd. Janssen keerde begin december terug naar Voerendaal voor een avond die in het teken stond van dit Limburgse WK en zijn zilveren medaille. De inmiddels 83-jarige wielergrootheid onthult dat hij bij een wereldtitel een jaar later de Tour de France zou overslaan. “De ploegleiding had mij dan een heel ander programma gegeven, zonder Tour. Maar ik reed de Tour wel en won die ook nog.”

Ook vertelt Janssen grappige anekdotes over het afslaan van een lucratief aanbod en de bijzondere naam van de hond van Luis Ocaña. Tijdens deze wieleravond werd hij bijgestaan door de oud-wielrenners Bennie Ceulen en Leo van Vliet, oud-fotograaf Tonny Strouken en WielerFlits-collega Raymond Kerckhoffs.

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

