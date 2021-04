Met CADEX ga je op zoek naar prestaties die je onmogelijk acht

Ad

Weet je wat een moonshot is? Vrij vertaald is het ‘een ambitieus en baanbrekend project, waar je zonder nadenken tijd en energie in steekt om een maximaal resultaat te behalen’. Het gaat om zoeken naar perfectie, zoeken naar het meest optimale resultaat, zonder daarin belet te worden door mogelijke risico’s of beperkte winstgevendheid. Een zoektocht om het onmogelijke mogelijk te maken.

Bij CADEX geloven ze in moonshots. Ze staan voor perfectie en vooruitstrevendheid. Voor investeren zonder beperkingen. Voor het streven om de best presterende fietscomponenten ter wereld te maken. Met als doel de ‘ultieme’ rit – waar fiets en berijder functioneren als een naadloze en ultra-efficiënte machine. Zonder compromissen.

Eind jaren ’80 was CADEX de eerste die in grote volumes carbon fietsframes ging produceren, ook al zo’n moonshot. Terugkijkend was dat het beginpunt van drie decennia carboninnovatie. Met een knipoog naar die originele moonshot, herlanceerden ze in 2019 de merknaam CADEX. Aan de vooravond van de Tour de France presenteerden ze een collectie wielen, banden en zadels met de hoogst denkbare kwaliteit.

Om dit te realiseren werkt CADEX met mensen die ongeëvenaarde technische expertise hebben en oog hebben voor de volgende generatie van materiaaltechnologieën. Ze investeren in geavanceerde productieprocessen en zoeken de grenzen op tijdens de testfase van de fiets, wanneer hij samen met de berijder in beweging is. En ze gebruiken de feedback van mensen met ongeëvenaarde expertise op de fiets: profrenners van het hoogste niveau.

Het ultieme doel? De gebruiker beter laten presteren dan voor mogelijk werd geacht, met de hashtag #overachieve als allesomvattende slogan van deze missie. Een slogan die ook de CADEX-gebruiker omarmt, door zichzelf gedisciplineerd en met volledige toewijding naar een hoger niveau te pushen.

Een superieur product vraagt om uitgebreide productontwikkeling

Bij de ontwikkeling van de best mogelijke producten hield CADEX vast aan de moonshots. Wielen moeten een optimale combinatie zijn van een laag gewicht en hoge stijfheid, zonder concessies te doen aan elkaar. Tubeless banden moeten net zo soepel rijden als een tube, maar een optimale hookless samenwerking tussen wiel en band garanderen. Het zadel moet licht en superstijf, maar ook comfortabel zijn.

Zulke compromisloze producten kunnen alleen ontstaan door een optimaal productontwikkelingsproces. Het begint voor CADEX met het begrijpen van de dynamiek tussen de rijder en fiets. Een product moet niet alleen licht en stijf zijn, maar de manier waarop bewegende delen presteren en interacteren met het lichaam van een atleet zijn minstens zo belangrijk.

Tientallen ontwerpen worden virtueel getest met behulp van CFD-analyses, voordat ze de eerste prototypes maken. Dit virtuele proces is onmisbaar om de dynamiek te leren begrijpen. Daarna volgt het uitvoerig en langdurig testen van de prototypes door profrenners, tijdens trainingen en in windtunneltests. Hun feedback zorgt voor verdere productoptimalisatie, voordat de volgende testfase start: het gebruik van de producten in WorldTour-wedstrijden onder de merknaam #overachieve.

Dit hele proces resulteert voor de wielen uiteindelijk in het CADEX WheelSystem: alle componenten zijn ontworpen om met elkaar samen te werken en elkaar te versterken. Een zeer lichte hookless velg, die samenwerkt met CADEX aero carbon spaken en CADEX Low-Friction naven, met een gewicht van slechts 1.265 gram (CADEX 42 velgremversie). De CADEX tubeless banden zijn ontwikkeld als een onderdeel van de WheelSystems en hebben profs weten te overtuigen door hun superieure snelheid, ultralicht gewicht en soepel rijgevoel. En het CADEX Boost zadel, met een gewicht van slechts 138 gram, bestaat uit een superstijf en lichtgewicht carbon frame dat ongewenste flex elimineert en maximale krachtsoverdracht garandeert, maar dat tegelijk comfort biedt.

De toegevoegde waarde van feedback van profrenners

De feedback van experts is tijdens dit ontwikkelingsproces van groot belang. Sinds de start – wat al in 2016 begon – was CADEX continu in contact met renners van de teams van Sunweb en CCC, waaronder Olympisch Kampioenen Greg van Avermaet en Marianne Vos. Zij gaven hen zeer waardevolle informatie over de gedragingen van de producten in real life.

Zo hadden de eerste prototype wielen nog naven van een andere leverancier, maar daar kreeg men geen goede feedback over. Het zorgde voor een switch naar het maken van eigen CADEX Low-Friction naven, wat geresulteerd heeft in minimale weerstand en uitzonderlijke krachtoverbrenging. Zo heeft CADEX alle onderdelen van de WheelSystems in eigen beheer genomen, mede dankzij de input van de profs.

Tijdens het CCC-trainingskamp in begin 2019 reden de renners voor het eerst met de productieversie van de CADEX WheelSystems. De conclusie? Iedereen was er van overtuigd dat dit de beste wielset was waarmee ze ooit gereden hadden. Greg Van Avermaet zei: ‘Deze wielen zijn fantastisch! Ze zijn licht en levendig en geven enorm veel feedback over de ondergrond waar je op rijdt. En als ik wil versnellen, reageren ze op elke trap die ik op de pedalen geef.’

Feedback zonder voorkennis

De meest waardevolle feedback kregen ze misschien wel door niks te vertellen. Tijdens het trainingskamp was iedereen vanwege het soepele rijgedrag ervan overtuigd dat ze op tubes reden, maar niks was minder waar. Al dagen reden ze rond op tubeless banden. Na een paar ritten begon er iets te dagen: het was renners opgevallen dat er zo weinig lek gereden werd, in tegenstelling tot voorgaande jaren. Jeff Schneider, hoofd productontwikkeling van CADEX, vertelde dat ze ‘wel degelijk lek hadden gereden, maar niet plat hadden gestaan’.

Die avond vroeg Jeff de mechaniekers om de fiets van Michael Schär niet te poetsen, omdat hij wist dat Michael een lekke band had gehad. Tijdens de meeting pakte hij de fiets en vroeg of hij lek had gehad. Michael antwoordde ontkennend. Daarop liet Jeff de resten van de latex op de zitbuis zien, waaruit bleek dat hij wel lek had gehad, maar dat de sealant het gat gedicht had.

Het zijn dit soort ervaringen die profs overtuigen om mee te gaan in technologische vooruitgang. Dat je met een zoektocht naar perfectie ook daadwerkelijk perfectie kunt bereiken. En dat je moonshot altijd resulteert in vooruitgang. Zonder compromissen.

