Merlier verrast met vroege sprint: “Heb niet meer getwijfeld”

Tim Merlier wist zondag de GP Monseré te winnen door zijn eindsprint vroeg in te zetten. De Alpecin-Fenix-sprinter zag dat de lead-out van Mark Cavendish in de problemen kwam. “Zij gingen bijna onderuit, dus toen ze even naar elkaar keken heb ik niet meer getwijfeld”, vertelde Merlier na afloop.

“Ik had niet verwacht dat ik zo makkelijk in positie ging komen”, begon hij zijn reactie. “Dit soort koersen liggen bij normaal minder, als het te nerveus is en veel renners nog frisse benen hebben. Maar ik zat in goede positie en kon mijn plek verdedigen. Ik zag dat de lead-out van Cavendish bijna onderuit ging, dus toen ze even naar elkaar keken heb ik niet meer getwijfeld. Ik ging aan aan de binnenkant van de nadars, en gelukkig was het genoeg.”

“Voor mijn gevoel viel het beetje stil”, zegt Merlier over het moment waarop hij zijn sprint inzette, op ruim 250 meter van de finish. “Ik kwam op rechts alleen in de wind te zitten, en ik had niemand voor mij. Ik weet als ik van ver de sprint aanga, dat ik mijn wattagesnelheid kan behouden. Dan is het vooral hopen dat niemand uit het wiel kan komen.”

“Mijn volgende wedstrijd is Tirreno-Adriatico. Hopelijk heb ik dan even snelle benen en ben ik goed hersteld van vandaag”, kan hij lachen.