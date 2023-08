donderdag 24 augustus 2023 om 09:09

Merlier na ‘frustrerende’ tweede plek in Renewi Tour: “Afgerekend op kleine foutjes”

Tim Merlier had wel degelijk de snelheid, maar slaagde er niet in om de eerste sprintconfrontatie in de Renewi Tour te winnen. De renner van Soudal Quick-Step kwam van te ver in de eindsprint en moest zo genoegen nemen met een tweede stek, achter zijn voormalige ploeggenoot Jasper Philipsen.

De eerste etappe van de vernieuwde Benelux Tour eindigde na ruim 180 kilometer in een massasprint in Ardooie, waarin Jasper Philipsen – de sprinttroef van Alpecin-Deceuninck – de beste was. Tim Merlier beschikte ook duidelijk over snelle benen, maar zat – in tegenstelling tot ritwinnaar Philipsen – niet ideaal geplaatst.

Merlier baalde na afloop dan ook van zijn tweede plek. “De finale was vrij hectisch, dat kwam vooral omdat alle sprinters nog fris waren. De ploeg deed uitstekend werk en werkte hard de hele dag”, keek de Belg op de ploegsite van zijn werkgever Soudal Quick-Step terug op de eerste sprintersrit.

“Uiteindelijk word je afgerekend op kleine foutjes. Ondanks dat is het moraal hoog en kijk ik alvast uit naar zaterdag, wanneer er weer een kans (doelt op de rit naar Peer, red.) is op een sprint”, kijkt de 30-jarige rappe man alweer vooruit.