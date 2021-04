Merlier en Philipsen met Alpecin-Fenix in Scheldeprijs

Alpecin-Fenix schuift twee rappe mannen naar voren in de Scheldeprijs. De Belgische formatie rekent op het zogenoemde wereldkampioenschap voor sprinters op Tim Merlier en Jasper Philipsen.

Voor Merlier is winnen op Belgische bodem dit jaar niets nieuws. De 28-jarige kopman was in Le Samyn, de GP Monseré en de Bredene Koksijde Classic al de beste. Vorige week in Dwars door Vlaanderen sprintte hij nog naar de derde plaats.

Philipsen wacht op zijn beurt nog altijd op zijn eerste overwinning voor Alpecin-Fenix. De nog maar 23-jarige spurter werd wel al wel tweede in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne en vierde in de openingsrit van Parijs-Nice.

De twee krijgen onder meer Belgisch kampioen Dries De Bondt in dienst in de Scheldeprijs, die finisht in Schoten. Lionel Taminiaux, Alexander Richardson, Senne Leysen en Jonas Rickaert makenw woensdag de selectie compleet.

Selectie Alpecin-Fenix voor de Scheldeprijs 2021 (7 april)

Dries De Bondt

Senne Leysen

Tim Merlier

Jasper Philipsen

Alexander Richardson

Jonas Rickaert

Lionel Taminiaux