Merlier eerste leider in Benelux Tour: “Het was wachten en gokken”

Tim Merlier mag zich de eerste leider van de Benelux Tour noemen. De sprinter van Alpecin-Fenix won de openingsrit naar Dokkum nadat hij de waaiers in Friesland overleefd had. “Ik had het gevoel dat ik nooit ging meezitten, maar uiteindelijk was ik als laatste man mee”, vertelt hij over zijn gevecht met de wind.

“Het was enorm hectisch”, aldus Merlier over de rit van Surhuisterveen naar Dokkum. Hij belandde in de juiste groep. “Hoe weet ik niet, maar het is net gelukt. Ik heb daarvoor nog een sprintje moeten rijden. Vanaf dan wist ik dat ik moest meedraaien en mij op de cruciale punten niet moest laten verrassen.”

In de laatste tien kilometer werd al snel duidelijk dat de voorste groep, van ongeveer veertig man, ging sprinten om de zege. “Ik voelde mij in de finale wel goed, maar het was moeilijk. Er werd ook nog aangevallen, maar Gianni (Vermeersch, ploeggenoot bij Alpecin-Fenix, red.) was de ideale man daarvoor. Hij kon op iedereen reageren. Uiteindelijk kwam alles goed en is het een mooie overwinning voor de ploeg”, vertelt Merlier.

De sprint ging nog niet heel gemakkelijk. “Ik probeerde een paar man te volgen, maar merkte snel dat ik gewoon mijn eigen ding moest doen. De laatste bocht kwam ik goed door, en daarna was het wachten en gokken. Gelukkig kon ik er goed uitkomen en de sprint winnen.”