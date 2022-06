Merijn Zeeman over Tourselectie: “Niemand krijgt een streepje voor door zijn paspoort”

Merijn Zeeman heeft in Het Nieuwsblad gereageerd op de Tourselectie van Jumbo-Visma. De sportief directeur heeft het onder meer over de weinige Nederlanders in zijn Tourploeg. “Ik heb de best mogelijke ploeg opgesteld. Niemand krijgt een streepje voor door zijn paspoort. In het voetbal krijgen mensen die hetzelfde werk doen als ik hetzelfde commentaar”, aldus Zeeman.

Wel snapt hij de teleurstelling. “De doorsnee-Nederlander vindt het heel jammer. Ze zouden graag zien dat de beste Nederlandse ploeg ook veel Nederlanders meeneemt. Maar daar hebben we nog een paar jaar voor nodig. Er hebben wel best veel Nederlanders de Giro gereden.”

Dat Zeeman ervoor kiest om Van Hooydonck en Laporte mee te nemen, heeft vooral te maken met de verraderlijke eerste week. “Die is heel belangrijk en Van Hooydonck en Laporte zijn specialisten. Zij komen goed tot hun recht in vlakke, hectische dagen. Benoot kan dat ook, maar hij gaat als allrounder mee omdat hij ook goed bergop kan rijden. Maar er zijn nog meer redenen waarom we tot deze acht zijn gekomen. Iedereen weet hoe de Ronde van Zwitserland is verlopen.”

Wout van Aert

Tot slot heeft Zeeman het nog even over Wout van Aert: “Groen is het hoofddoel van Wout. Daar gaan we ons als ploeg voor inspannen. Maar hoe? Dat wijst de koers wel uit. Natuurlijk moet hij ook Primoz en Jonas ook ondersteunen, maar andersom gaat dat evengoed het geval zijn.