Merijn Zeeman: “Morgen volgt er nog een kans voor Van Aert”

In gesprek met Sporza vertelt Zeeman vooral over de knappe overwinning van zijn pupil. “Van Aert heeft enorm veel tijd in het tijdrijden geïnvesteerd. Zijn vorm werd daarnaast steeds beter. Hij was vandaag duidelijk veel beter dan in de eerste tijdrit en deed het geweldig.”

Daarvoor moet Zeeman ook Mathieu Heijboer en trainer Marc Lamberts danken, die alles hebben gegeven om Van Aert weer in topvorm te krijgen na zijn blindedarmontsteking. “Heijboer heeft dag en nacht energie gestoken in de houding, het materiaal en de windtunnel. Dat komt dan samen in deze prestatie. En Lamberts heeft geweldig werk geleverd, want Wout gaat naar huis met twee ritzeges. Of misschien wel drie, want morgen is er nog een kans.”

Op de Champs-Élysées is Van Aert dus van plan om mee te gaan sprinten. “Vandaag moeten we nog even horen, maar hij heeft het er wel over. We zien wel of we het Cavendish moeilijk kunnen maken.”