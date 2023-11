donderdag 9 november 2023 om 16:03

Merijn Zeeman (Jumbo-Visma) hoopt vervanger te halen voor Primoz Roglic en schetst twee opties

Jumbo-Visma won het voorbije seizoen de Giro d’Italia, Tour de France én Vuelta a España, maar sportief directeur Merijn Zeeman ziet zijn team die hattrick niet zomaar herhalen in 2024. Dat zei hij in de podcast Open Vizier. Daar vertelde hij ook dat Jumbo-Visma een vervanger hoopt binnen te halen voor Primoz Roglic.

Roglic verruilt deze winter Jumbo-Visma voor BORA-hansgrohe. Om die reden wordt het voor de Nederlandse ploeg lastiger om de drie grote rondes te winnen, stelt Zeeman. “Dit jaar hebben we Primoz en Jonas verdeeld. Het is inmiddels bekend dat Primoz volgend jaar niet meer voor ons team rijdt. Zoals het er nu uitziet, zullen we onze jongere talenten naar de Giro d’Italia sturen om ervaring op te doen. Het kan zo zijn dat top-tien dan een mooie uitslag is, maar winnen gaan we met die jongens niet doen. Dat is niet realistisch”, legt hij uit.

Vervanger Roglic

Volgend jaar zien we Roglic dus niet meer in de kleuren van Jumbo-Visma, maar Zeeman hoopt wel een vervanger te halen voor de Sloveen, laat hij weten in de podcast. Is het de bedoeling om met die renner ook een grote ronde te winnen? “Dat hangt af van de kwaliteit van de vervanger. Het kan zijn dat we een pasklare oplossing hebben met echt een renner die de kwaliteiten heeft, óf dat we een jong talent halen waarvan we denken dat die het over een paar jaar kan”, schetst Zeeman twee opties.

Eind oktober liet Zeeman in gesprek met de NOS al weten dat de selectie voor 2024 nog niet helemaal rond was. “Daar zijn we volop mee bezig”, klonk het toen. “Ik ben nog bezig met een paar mannen. Wij verwachten dat we die de komende weken bekend gaan maken.”

Nieuwkomers

Met Bart Lemmen (Human Powered Health), Matteo Jorgenson (Movistar), Ben Tulett (INEOS Grenadiers), Loe van Belle, Per Strand Hagenes en Johannes Staune-Mittet (allen Jumbo-Visma Development) zijn er al zes aanwinsten bekendgemaakt. Daar staan acht vertrekkers tegenover. Michel Hessman staat nog op non-actief, nadat hij eerder dit jaar positief testte bij een dopingcontrole.