Merijn Zeeman: “Ik heb ook een aandeel in fout Groenewegen” dinsdag 18 augustus 2020 om 19:08

Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, kijkt met Bureau Sport terug op de verschrikkelijke valpartij van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. De Nederlandse kampioen werd in de hekken gereden door zijn landgenoot Dylan Groenewegen, maar Zeeman steekt de hand ook in eigen boezem.

Jakobsen, die inmiddels van zich heeft laten horen en aan het begin staat van een langdurige revalidatieperiode, leek in de openingsetappe naar Katowice aan de rechterkant van de weg naar de zege te sprinten. De renner van Deceuninck-Quick-Step botste echter letterlijk op Groenewegen, die van zijn lijn afweek en een ravage veroorzaakte.

“Ik heb hem opgepompt richting die dag”

Zeeman: “De aankomst liep natuurlijk ietwat naar beneden en de dranghekken waren niet deugdelijk. Ik heb hem ook niet een dag van tevoren opgebeld en gezegd: Luister Dylan, laat deze sprint maar even lopen, het is te gevaarlijk. Ik heb hem in coronatijd met alles wat ik in me had opgepompt richting die dag.”

“Ik heb hem continu voorgehouden dat hij het daar weer moest laten zien. Wat dat betreft heb ik ook een aandeel in het feit dat hij daar niets liever wilde dan winnen. Dan vind ik het hypocriet om daarna kwaad op hem te zijn. We zitten er ook samen in. Ik heb hem wel verteld dat hij een fout heeft gemaakt en rechtdoor moet sprinten.”, aldus Zeeman.

Contact met de familie van Jakobsen

Een emotionele Groenewegen liet in gesprek met de NOS weten dat hij voorlopig de fiets niet zal aanraken. De Amsterdammer is in afwachting van eventuele disciplinaire maatregelen van de UCI. De internationale wielerunie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar Groenewegen, die voorlopig ook aan de kant zal worden gehouden door Jumbo-Visma.

Groenewegen heeft inmiddels contact gehad met de familie van Jakobsen. “Met Fabio zelf gaat dat nog niet. Hopelijk binnenkort wel. Uiteindelijk gaat het om het herstel van Fabio en waar zijn behoeftes liggen. Dat is leidend in dit geheel. Dylan heeft aangegeven dat hij het verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd. Ook hij zal tijd nodig hebben om dit te verwerken”, aldus Zeeman.