Merijn Zeeman: “Dit jaar start Jumbo-Visma als outsider in de Tour”

Merijn Zeeman denkt dat Jumbo-Visma komende zomer niet de topfavoriet is in de Tour de France. De sportief manager van de Nederlandse ploeg schuift de favorietenrol naar UAE Emirates en regerend Tourwinnaar Tadej Pogačar. “Dit jaar starten we zeker als outsider. Pogačar begon vorig jaar als outsider aan de Tour, nu is hij topfavoriet”, aldus Zeeman.

“Zijn ploeg is erg versterkt”, gaat Zeeman verder in gesprek met Het Nieuwsblad. Zo trok UAE Emirates afgelopen winter Rafal Majka, Marc Hirschi en Matteo Trentin aan. “Het is nu aan die ploeg om de koers te dragen en aan ons om daarvan te profiteren. Ik hoop dat het een open race wordt. Als INEOS Grenadiers doet wat Brailsford heeft aangekondigd, kan het een bondgenoot worden.”

“Wij willen doen wat we vorig jaar wilden doen: met meerdere kopmannen naar de Tour”, vertelt de sportief manager. Maar Jumbo-Visma zal niet opnieuw drie weken het initiatief nemen. “Tenzij een van de favorieten in de penarie zit en wij er ons voordeel mee kunnen doen.”

‘Groene plannen Van Aert zijn voor ten vroegste volgend jaar’

Naast Primož Roglič gaat ook Steven Kruijswijk als kopman naar de Tour de France. Met Tom Dumoulin houdt Zeeman geen rekening. Daarnaast krijgt Wout van Aert een hoofdrol, in voornamelijk de sprintetappes. “Wout gaat als kopman naar de Tour, maar om ritten te winnen: de tijdrit, de eerste etappe, de tweede etappe, alle massasprints… Wout zal deel uitmaken van een ploeg die de eindzege ambieert, maar hij zal ook de vrijheid krijgen om zelf mooie prestaties te behalen”, aldus Zeeman.

De groene trui is geen doel op zich voor Van Aert. “Wout wil een goeie Tour rijden met prestaties voor zichzelf én een belangrijke rol voor onze klassementsrenners, maar ook nog energie over hebben om top te zijn op de Spelen en het WK. Ik denk dat die plannen niet combineerbaar zijn met groen in de Tour. We zullen dit jaar niet jagen op groen, tenzij Wout het in de schoot geworpen krijgt. De groene plannen zijn voor ten vroegste volgend jaar”, geeft Zeeman aan.