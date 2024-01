maandag 15 januari 2024 om 16:36

Merhawi Kudus vindt op de valreep nieuwe ploeg

Merhawi Kudus kan zijn carrière dan toch voortzetten. De 29-jarige renner uit Eritrea, die geen contractverlenging kreeg bij EF Education-EasyPost, zal dit jaar koersen namens Terengganu Cycling Team.

Terengganu Cycling Team is een continentale wielerploeg uit Maleisië en al meer dan tien jaar actief in het peloton. De ploeg werkt voornamelijk met Maleisische renners en coureurs uit andere Aziatische landen, al reden er in het verleden ook twee Nederlanders voor deze formatie, met Maarten de Jonge en Jeroen Meijers.

De selectie van Terengganu Cycling Team bestaat – met het aantrekken van Kudus – nu uit zestien renners. Kudus is overigens niet de enige Eritreeër binnen de Maleisische formatie, aangezien zijn landgenoot Metkel Eyob al jaren uitkomt voor de continentale ploeg.

Kudus begon zijn (prof)carrière in 2014 in dienst van MTN-Qhubeka en reed in totaal vijf seizoenen voor de Zuid-Amerikaanse equipe. Hij kwam daarna uit voor Astana (2019-2021) en EF Education-EasyPost (2022-2023). Op zijn palmares prijken voorlopig zes profoverwinningen, allemaal behaald op Afrikaanse bodem.

De klimmer mocht daarnaast negen keer zijn opwachting maken in een grote ronde. In 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 en 2022 reed hij de Vuelta a España, in 2016 en 2022 stond hij aan de start van de Giro d’Italia en in 2015 volgde zijn eerste en voorlopig enige Tourdeelname. Alleen in de Vuelta van 2017 moest Kudus vroegtijdig opgeven.