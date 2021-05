Mentorprogramma moet rensters bij loopbaanontwikkeling helpen

Renstersvakbond The Cyclists’ Alliance heeft in samenwerking met vijf grote spelers uit de sport een mentorprogramma gelanceerd, dat rensters moet gaan helpen bij hun loopbaanontwikkeling tijdens hun sportieve carrière en hun leven na de fiets.

Bij de totstandkoming van het mentorprogramma TCAMP trekt The Cyclists’ Alliance samen op met Cannondale, Liv Cycling, Specialized, SRAM en Trek. Het programma richt zich op de drie fases van een professionele wielercarrière (pre-, mid- en post-career) om zo rensters tijdens hun profloopbaan te laten slagen en ze voor te bereiden op hun leven na de koers.

Zo is het de bedoeling dat in samenwerking met de betrokken partners juniores of U23-rensters kennis kunnen opdoen over het opstellen van een CV of over het benaderen van ploegen, minder ervaren profrensters worden gekoppeld aan ervarener collega’s om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen en gepensioneerde rensters worden voorbereid op hun leven na de fiets.

“Om blijvende veranderingen door te voeren in de fietsindustrie en er een gelijkwaardigere plek voor vrouwen van te maken, hebben we meer vrouwen nodig in de besluitvormende posities. Te veel profrensters willen die stap wel zetten, maar verlaten de wielerfamilie omdat ze niet genoeg zijn voorbereid. Dat willen we veranderen”, aldus Gracie Elvin, medeoprichtster van de TCA.