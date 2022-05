Menno Huising tweede in Ronde van Vlaanderen voor junioren

Menno Huising is zondag als tweede geëindigd in de Ronde van Vlaanderen voor junioren. De 18-jarige Nederlander moest na een koers van bijna 114 kilometer alleen de jonge Est Romet Pajur voor zich dulden in Oudenaarde. Bij de junioren vrouwen wist wereldkampioene Zoe Bäckstedt solo te winnen.

De mannelijke talenten in de categorie tot 19 jaar kregen in hun Ronde van Vlaanderen de Achterberg (vier keer), Berg ten Stene (vier keer) en de Wolvenberg (twee keer) voorgeschoteld. Daarnaast lagen de kasseienstroken van de Jagerij, de Karel Martelstraat en de Holleweg op het parcours.

De overwinning was voor Romet Pajur van de Auto Eder-ploeg, het opleidingsteam van BORA-hansgrohe. Hij had Menno Huising (Willebrord Wil Vooruit) en de Fransman Noa Isidore (AG2R Citroën U19) naast zich staan op het podium.

In 2019 werd de U19-editie van de Ronde van Vlaanderen voor het laatst verreden. In dat jaar was William Blume Levy de winnaar. Ook Maikel Zijlaard (2017), Timo de Jong (2016), Pavel Sivakov (2015) en Jenthe Biermans (2013) staan op de erelijst de laatste tien jaar.