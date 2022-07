Meintjes sluipt top-tien binnen via vroege vlucht: “Gelukt om tijd te winnen”

Louis Meintjes begon de dag als dertiende, maar vindt zichzelf na de etappe naar Mende plots terug op de zevende plaats in het algemeen klassement. De Zuid-Afrikaan zat mee in een grote kopgroep die op een zeker moment veertien minuten voor het peloton uitreed. “Ik ben erg tevreden over mijn tweede dag in het offensief hier in de Ronde van Frankrijk”, zegt Meintjes op de site van Intermarché-Wanty-Gobert.

Twee dagen terug, in de rit naar Alpe d’Huez, zat Meintjes al mee in de vroege vlucht, nu probeerde hij het weer. “Het begin van de etappe was heel intens vanwege een grote strijd om de kopgroep te vormen. Ik probeerde wel twintig keer om mee te springen, maar het was duidelijk dat een aantal teams wilden voorkomen dat ik in de kopgroep aanwezig was tenzij ze zelf ook mee waren.”

“Uiteindelijk lukte het toch om te ontsnappen, maar die inspanningen zorgden er wel voor dat ik in de kopgroep al vrij snel begrepen had dat ik niet meer de benen had om voor de ritzege te strijden”, aldus Meintjes, die de rit als tiende af zou sluiten. “Om zoveel mogelijk tijd te winnen op het peloton was het voor mij dus belangrijk dat de groep zo groot mogelijk en en cohesie zo goed mogelijk bleven.”

Revanche

“In het laatste deel van de rit werd er erg veel aangevallen en ik had het geluk dat er steeds een team niet vertegenwoordigd was, waardoor ik vaak hulp kreeg om de kopgroep samen te houden. Ik ben erg tevreden over mijn tweede dag in het offensief hier in de Ronde van Frankrijk. Ik heb revanche kunnen nemen op al die mannen die mij op de tanden hebben doen bijten in de vlakke ritten en het is gelukt om tijd terug te winnen op mijn concurrenten in het algemene klassement.”

Meintjes pakte meer dan elf minuten terug op geletruidrager Jonas Vingegaard. Daardoor heeft hij nu nog een achterstand van vier minuten en 24 seconden. De nummer tien, Enric Mas, staat op bijna tien minuten van het geel.