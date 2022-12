Mehdi Kordi volgt René Wolff op als bondscoach van de baansprinters

“Onze baantoppers zijn bij Medhi Kordi in vertrouwde en deskundige handen”, zegt KNWU-hoofdcoach Jan van Veen in een reactie. “Coaches en renners zetten erop in om de sterke lijn van de afgelopen grote toernooien door te zetten in ieder geval tot en met de Olympische Spelen van Parijs 2024.’’

Van Veen is blij dat er ‘snel deskundige opvolging is gekomen’, schrijft de KNWU. De eerste taak van Kordi, die in het verleden ook in dienst was van British Cycling (de Britse wielerbond) zal zijn om de sprinters voor te bereiden op het Europees Kampioenschap op de baan in Grenchen, dat in februari verreden wordt.