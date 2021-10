Meervoudig wereldkampioen Kneisky stopt na WK baanwielrennen

Morgan Kneisky zal na het WK baanwielrennen in Roubaix afscheid nemen van de wielersport. De 34-jarige Fransman, die vooral furore heeft gemaakt op de piste, maakt zondag nog één keer zijn opwachting aan de zijde van Benjamin Thomas in de koppelkoers.

Kneisky kan terugkijken op een zeer succesvolle carrière met maar liefst vier wereldtitels in het baanwielrennen. In 2008 mocht hij zich opmaken voor zijn eerste internationale toernooi en een jaar later kende hij zijn definitieve doorbraak op het WK in het Poolse Pruszków. Kneisky slaagde er tijdens de finale van de scratch in om de beslissende sprint te winnen en mocht zich op amper 21-jarige leeftijd al een wereldkampioen noemen.

Koning koppelkoers

Ook in 2013, 2015 en 2017 was er WK-succes voor Kneisky, ditmaal in de koppelkoers. In 2013 was Vivien Brisse zijn partner, twee jaar later vormde hij met Bryan Coquard een succesvol duo en in 2017 was Benjamin Thomas zijn koppelgenoot. Kneisky veroverde verder ook meerdere EK-medailles en werd verscheidene keren Frans kampioen. Hij was eveneens actief in het zesdaagse-circuit en won onder meer de Zesdaagse- van Grenoble en Genève.

De Fransman maakte ook geregeld een uitstapje naar het wegwielrennen en reed in zijn loopbaan voor ploegen als Roubaix Lille Métropole, Armée de Terre en de opleidingsploeg van Groupama-FDJ. Zijn grootste wegzege boekte hij in 2012 met ritwinst in de Boucles de la Mayenne.