dinsdag 14 november 2023 om 16:58

‘Meerdere WorldTeams hengelen naar diensten van Italiaans klimtalent’

Komt Giulio Pellizzari in 2025 uit voor een WorldTeam? De 19-jarige Italiaan, die te boek staat als een zeer beloftevolle klimmer, kan volgens La Gazzetta dello Sport rekenen op interesse van meerdere topteams.

Pellizzari heeft nog een doorlopend contract bij zijn huidige ploeg, Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, en zal dus in 2024 nog uitkomen voor de Italiaanse formatie. Maar achter de schermen proberen meerdere WorldTeams elkaar af te troeven in de strijd om de handtekening van de jonge Italiaan.

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport ligt Movistar momenteel in pole position om Pellizzari in te lijven voor 2025, maar de Spaanse formatie heeft naar verluidt concurrentie van BORA-hansgrohe en Intermarché-Circus-Wanty.

Jaar van de doorbraak

Pellizzari wist zich met name dit jaar in de kijker te rijden bij deze ploegen. Zo won hij in de beloftencategorie de Giro del Medio Brenta, maar was hij bovenal tweede in de Tour de l’Avenir. In de mini-Tour de France voor U23-renners moest hij alleen zijn meerdere erkennen in Isaac del Toro, die de komende jaren zal uitkomen voor UAE Emirates.

De nieuwe Italiaanse klimhoop liet zich in 2023 niet alleen zien bij de beloften, maar ook al tussen de grote jongens. Hij viel een eerste keer echt op in de Tour of the Alps. In de lastige klimkoers streed hij in de vierde etappe naar Predazzo om de ritzege, maar kwam hij uiteindelijk als derde over de streep. Pellizzari werd verder ook twaalfde in de Sibiu Cycling Tour en – aan het einde van het jaar – zesde in de Ronde van Turkije.