zondag 3 maart 2024 om 10:04

Meerdere verwondingen voor Arjen Livyns na lelijke val in Strade Bianche

Lotto Dstny eindigde zaterdag met Maxim van Gils als derde in Strade Bianche, maar het was na afloop niet alleen maar hosanna bij de Belgische formatie. Arjen Livyns kwam tijdens de race namelijk hard ten val en liep meerdere verwondingen op.

De 29-jarige Livyns, die bezig is aan zijn tweede seizoen voor Lotto Dstny, moest na zijn val worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De West-Vlaming liep meerdere verwondingen op aan het aangezicht. Hij kreeg in het ziekenhuis vier hechtingen boven zijn rechteroog. Ook werden er verschillende schaafwonden vastgesteld aan de rechterschouder en rug, zo meldt Lotto Dstny.

De oud-renner van onder meer BEAT Cycling Club, Vérandas Willems-Crelan, Roompot en Bingoal-Wallonie Bruxelles zal in België nog verder worden onderzocht om een ontwrichting van de schouder uit te sluiten.

Livyns kwam dit seizoen al tot veertien koersdagen. Hij begon zijn wielercampagne met enkele Spaanse eendagskoersen en reed vervolgens in het Midden-Oosten, België (Kuurne-Brussel-Kuurne) en Italië (Trofeo Laigueglia en dus Strade Bianche). De verre van trage renner was dit seizoen al achtste in de Muscat Classic in Oman.